10,57 Mio.: Ballauf und Schenk holen beste “Tatort”-Zahl seit Mai, “Dancing on Ice” startet gut – vor allem bei Frauen

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. Ballauf und Schenk holen beste “Tatort”-Zahl seit Mai 2018

10,57 Mio. Menschen schalteten am Sonntagabend also den “Tatort: Weiter, immer weiter” ein – einen ungewöhnlichen Krimi, in dem es letztlich um gar keinen echten Kriminalfall ging, sondern um die psychischen Probleme eines Polizei-Kollegen. Die 10,57 Mio. sind für die ARD-Reihe die beste Zahl seit Ende Mai 2018, als der Münster-Krimi “Schlangengrube” sogar 12,16 Mio. lockte. Der stärkste 20.15-Uhr-Konkurrent, “Rosamunde Pilcher: Morgens stürmisch, abends Liebe”, kam im ZDF immerhin auf 5,19 Mio. Seher und 14,3%.

2. “Dancing on Ice” startet trotz starker Konkurrenz erfolgreich – vor allem im weiblichen Publikum

Ein Wagnis war es definitiv, die neue Eislauf-Show “Dancing on Ice” auf den Sonntagabend zu programmieren – dort, wo zuletzt selbst “The Voice of Germany” schwächelte. Doch das Wagnis war erfolgreich: Mit 1,25 Mio. 14- bis 49-Jährigen erzielte die Premiere der Show einen für Sat.1-Verhältnisse sehr ordentlichen Marktanteil von 12,4%. Zum Vergleich: RTL erreichte mit der Free-TV-Premiere von “Sing” und 1,26 Mio. jungen Zuschauern nur 11,0%, ProSieben mit “Edge of Tomorrow” 1,22 Mio. und 10,9%. Extrem waren bei “Dancing on Ice” die Unterschiede zwischen weiblichem und männlichem Publikum: Während bei den 14- bis 49-jährigen Männern 380.000 Zuschauer nur für 7,6% reichten, triumphierte die Show bei den 14- bis 49-jährigen Frauen mit 870.000 und herausragenden 17,1%.

3. kabel eins punktet mit den “Trucker Babes”: klarer Sieg gegen Vox und RTL II

Zu den Gewinnern des Abends gehört auch kabel eins: Die Doku-Soap “Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand” kehrte dort mit glänzenden Zahlen von 900.000 14- bis 49-Jährigen und 7,8% zurück, “Abenteuer Leben am Sonntag” hielt das Marktanteilsniveau im Anschluss mit 440.000 und 7,2% fast genau. kabel eins schlug damit die direkte Konkurrenz Vox und RTL II deutlich: Bei Vox blieb die “Promi Shopping Queen” bei 450.000 und 4,5% hängen, RTL II kam mit “Meine Braut, ihr Vater und ich” nicht über 430.000 und 3,8% hinaus. Immerhin: Vox punktete dafür am Vorabend mit “Hot oder Schrott” und Werten von 890.000 14- bis 49-Jährigen und 9,3%.

