“Smart Working” bei Gruner + Jahr: Verlag schafft mit neuer Zentrale in der Hafencity mehr mobile Arbeitsplätze

Eigentlich hatten die rund 2000 Gruner + Jahr-Mitarbeiter am Hamburger Baumwall gehofft, physisch einen festen Platz im neuen Verlagsgebäude in der Hafencity vorzufinden. Doch nun kommt heraus: In der künftigen Firmenzentrale ist nur Raum für 1800 Arbeitsplätze. Der Grund: Im Zeitalter des digitalen Journalismus will die Bertelsmann-Tochter mehr auf mobiles Arbeiten und Heimarbeit setzen – neudeutsch auch Smart Working.

Große Bullaugen, eine schiffsähnliche Architektur: Beinnahe jeder Hanseat kennt das imposant wirkende Firmengebäude von Gruner + Jahr am Hamburger Baumwall. Damit ist bald Schluss. Die Bertelsmann-Verlagstochter will in diesem Jahr mit dem Bau ihrer neuen Unternehmenszentrale beginnen. Standort ist der Lohseplatz in der Hamburger Hafencity, nicht weit vom Spiegel-Verlag entfernt.

Das neue Bürogebäude wirkt eher schlicht. Eine Fassade mit grüner Keramik und Dachflächen mit gestuften Gärten sorgen optisch für Auflockerung. Im Inneren formieren sich die Büros und Besprechungsräume um drei große Höfe, die vor allem für eine bessere Kommunikation sorgen sollen. Für die Belegschaft bedeutet der voraussichtlich für 2021 geplante Umzug der Aufbruch in eine neue Ära. Jahrzehnte war der Baumwall ihre Heimat. Künftig finden sie sich in einem eher schnörkellosen Bürokomplex wieder. „Unsere gesamte Art zu arbeiten hat sich verändert. Wir brauchen ein Haus, dessen Räume Kreativität nicht beschränken, sondern ermöglichen“, stellte Jäkel jüngst heraus.

Doch nicht alle 2000 Verlagsmitarbeiter am Baumwall werden in dem neuen Gebäude wohl unterkommen können. Denn jetzt kommt heraus: die neue Firmenzentrale bietet nur Raum für 1800 Arbeitsplätze. Dies geht aus einer Unterlage hervor, die MEEDIA vorliegt. Sie machte vor Weihnachten hausintern die Runde und schürte die Angst vor einem Stellenabbau. Doch Gruner + Jahr weist dies zurück. Geschäftsführerin Jäkel will stattdessen verstärkt auf mobiles Arbeiten setzen und Heimarbeit fördern. Auslöser hierfür sei der digitale Journalismus, der die Anwesenheit an einem festen Arbeitsplatz immer überflüssiger macht.

“Unser Geschäft und unsere Arbeitsweise verändern sich seit einigen Jahren deutlich. Die Arbeit wird, technisch unterstützt, mobiler. Es gibt Bereiche bei G+J, die schon lange agil arbeiten, andere, die Sharing eingeführt haben. Home Office ist in weiten Teilen des Verlags normal. Dieser starken Veränderung folgend, schaffen wir uns in der Hafencity ein neues Gebäude, das zu der neuen Art des Arbeitens passt“, erklärt ein G+J-Sprecher auf Anfrage von MEEDIA. Und fügt hinzu: „Selbstverständlich wird es auch dort Sharing geben. Und, ebenso selbstverständlich, wird es dort Platz für alle Mitarbeiter geben, ganz ohne Stellenabbau. Wie genau die Büros und Arbeitsplätze aussehen und wie genau wir dort zusammenarbeiten werden, entwickeln wir allerdings erst in den kommenden Jahren.“

Für Gruner + Jahr birgt das Smart Working mehrere Vorteile. Das Unternehmen spart nicht nur Raumkosten ein. Es erhöht zugleich auch die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter, die nicht mehr den starren betrieblichen Regelungen unterliegen – so jedenfalls der Plan.

