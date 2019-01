#trending // Entertainment

Der große Streaming-Hit der beiden Feiertags-Wochen hieß “Bird Box – Schließe deine Augen“. Der Netflix-Psycho-Thriller mit Sandra Bullock wurde in den ersten sieben Tagen nach dem Start nach eigenen Angaben des Streaming-Anbieters von über 45 Mio. unterschiedlichen Netflix-Accounts aufgerufen – ein neuer Rekord. Aus dem Film, in dem Menschen mit Augenbinde leben, weil ein Blick auf eine dunkle, mysteriöse Macht den sicheren Tod bedeuten würde, entstand in den sozialen Netzwerken schnell eine “Bird Box Challenge”. In Videos zeigen sich Leute im Stil des Films mit Augenbinde. Auf die Spitze getrieben haben es zwei junge Frauen, die nach eigenen Angaben 24 Stunden lang so lebten – und damit auf YouTube auf die 1,9 Mio. Views zusteuern.

Da eine solche “Bird Box Challenge” durchaus böse enden kann, fühlte sich am Mittwoch Netflix genötigt, sich auf Twitter dazu zu äußern: “Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.” Über 110.000 Likes und Retweets sammelte der Tweet ein.