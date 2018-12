“Sagen, was ist”: Spiegel macht eigenes Fakegate um Relotius zum Cover-Thema und stellt Titelstory vorab gratis online

Der Spiegel macht mit seiner transparenten Aufarbeitung des Falls Relotius weiter und publiziert die Fälschungen als Titelthema der aktuellen Ausgabe, die am Samstag erscheint. "Sagen, was ist." heißt der Titel, getreu des Mottos von Spiegel-Gründer Rudolf Augstein. Neben einer Dokumentation der Ereignisse gibt es zudem ein Interview mit zwei Bewohnern aus Fergus Falls und dem Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo.

Insgesamt 23 Seiten räumt die Chefredaktion des Spiegel dem Fall Claas Relotius in der am Samstag erscheinenden Ausgabe ein. In der Titelgeschichte “Sagen, was ist” versucht das Hamburger Magazin, die Manipulationen des 33-Jährigen aufarbeiten und in eigener Sache seine Leserinnen und Leser aufklären, wie ein Reporter seine Geschichten fälschen konnte und vor allem, warum er damit durchkam. Die gesamte Titelgeschichte ist bereits seit Freitagmittag als PDF frei verfügbar.

Neben einer Rekonstruktion der Ereignisse von Clemens Höges, die zur Aufdeckung der Fälschungen von Relotius geführt haben, wird ebenfalls der lange Offenlegungstext vom designierten Spiegel-Co-Chefredakteur Ullrich Fichtner abgedruckt, der bereits am Mittwoch online zu lesen war. Unter dem Titel “Es war ein Gefühl” beschreibt Spiegel-Mitarbeiter Juan Moreno, wie er den Betrug seines Kollegen Claas Relotius aufdecken konnte. Beide hatten für die Reportage “Jaegers Grenze“ vom November 2018 zusammengearbeitet, bereits im Vorfeld der Veröffentlichung war Moreno aufgrund diverser Ungereimtheiten misstrauisch geworden.

Giovanni di Lorenzos trockener Kommentar Richtung Spiegel: “In Ihrem Haus gibt es ja nicht nur einen Reporter, der gern Romane schreibt”

Ergänzt wird das Paket durch zwei Interviews: Zum einen mit Michele Anderson und Jake Krohn, zwei Bewohner der 13.000-Einwohner-Stadt Fergus Fall, über die Relotius in seinem Text “In einer kleinen Stadt” berichtet hatte. Das Duo hatte in einem Blogeintrag bei Medium.com zahlreiche Fehler und erfundene Passagen aufgedeckt. Zwei Reporterinnen haben nun mit den beiden über ihre Recherchen gesprochen und warum sie so lange niemanden beim Spiegel erreicht haben (MEEDIA berichtete).

Zum anderen gibt es ein lesenswertes Gespräch mit dem Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo, der unter anderem erläutert, warum er die Art der Aufarbeitung von Fichtner zur Causa Relotius problematisch findet und eine “nüchterne Darstellung ohne Atmosphärisches passender gefunden” hätte. Zudem fragt er als “beruflich interessierter Laie”: “Warum gehen dann nicht irgendwann mal die Alarmglocken an?” Immerhin, betont er, vermerke die Spiegel-Dokumentation doch, wenn in einem Text gewisse Punkte nicht belegt werden können. Seine Schlussfolgerung: “Das muss doch bei Relotius-Geschichten nur so von Vermerken gewimmelt haben.” Di Lorenzo glaubt zudem, dass sich Reportagen mehr und mehr vom Journalismus hin zur Literatur entwickelt hätten. Er sagt:

Bei einigen Arbeiten, die für den Nannen-Preis eingereicht werden, frage ich mich: Ist das noch Journalismus oder schon ein Roman? Und in Ihrem Haus gibt es ja nicht nur einen Reporter, der gern Romane schreibt.

Ein klarer Seitenhieb des Zeit-Chefredakteurs gegen die Spiegel-Kollegen, die sich in diesen Tagen geschockt und völlig überrascht von den Fälschungen gaben und aus Sicht di Lorenzos wohl viel früher eine Ahnung hätten haben können. Und er weist elegant darauf hin, dass es mit dem einen Fall von Schwindeleien möglicherweise nicht getan ist – der Spiegel wäre sicher gut beraten, wenn er den Wink mit dem Zaunpfahl aus der benachbarten Zeit-Chefetage in Hamburg nicht ignorieren würde.

Abgeschlossen wird die ausführliche Aufmachergeschichte mit einer Sammlung der Reaktionen in der Presse, in den sozialen Medien und auch den Kommentaren zahlreicher Leser (MEEDIA berichtete).

