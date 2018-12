trending: Claas Relotius, Verbot von Einweg-Plastik, Macaulay Culkin und Google, Alexander Gerst und seine Enkel

#trending // Entertainment Innerhalb von wenigen Stunden gelang es Google am Mittwoch, mehr als 350.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare auf Facebook zu generieren. Geschehen ist das mit einem sehr amüsanten Werbefilm für den Google Assistant. Zu sehen ist Macaulay Culkin, der in 60 Sekunden einige Szenen aus seinem Welthit “Kevin – allein zu Haus” nachspielt – mit dem Unterschied, dass er diesmal nicht allein zu Haus ist, sondern Gesellschaft vom Google Assistant hat. 6,8 Mio. Video Views kamen in 8 Stunden allein mit dem offiziellen Post auf Facebook zusammen: Turns out it’s a lot easier to defend your house from bandits when you have the Google Assistant. Take it from Macaulay Culkin. #HeyGoogle Gepostet von Google am Mittwoch, 19. Dezember 2018