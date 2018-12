US-Staatsanwalt erhebt Anklage: Datenskandal-Drama kostet Facebook weitere 30 Milliarden Dollar Börsenwert

Facebooks Horrorjahr scheint kein Ende zu nehmen, bis nicht endlich der 31.12. abgelaufen ist. Der Mutterkonzern des weltgrößten Social Networks erlebte gestern nach den Enthüllungen der New York Times über die Weitergabe von sensiblen Daten an Tech- und Internetgiganten wie Netflix, Spotify und Microsoft und der Anklage eines US-Staatsanwalts wegen Datenmissbrauchs den schwersten Tag an der Wall Street seit fünf Monaten. Nachbörslich bemühte sich Facebook um mit einem erklärenden Statement Schadensbegrenzung.

Facebooks Katastrophenjahr bietet immer noch neue Negativüberraschungen. Wie die New York Times gestern in einer aufwendigen Recherche aufgedeckte, hat Facebook Tech- und Internet-Giganten wie Microsoft, Spotify und Netflix in Daten-Deals, die bis ins Jahr 2010 zurückreichen, den Zugang zu sensiblen Nutzerdaten wie privaten Emails verschafft.

Facebook war gleich mehrfach um Schadenbegrenzung bemüht und erklärte in einem Blogeintrag, die Schnittstellen seien dazu gedacht gewesen, Nutzern den Kontakt zu ihren Facebook-Freunden auf den anderen Plattformen zu ermöglichen.

In einem zweiten Statement in der Nacht erklärte Partnerschaftsmanager Ime Archibong, man habe die Schnittstelle im Sinne der Nutzer eingerichtet – nämlich damit sich Nutzer der Internetdienste über dem Facebook Messenger direkt Nachrichten wie Musik- oder Film-Empfehlungen via Spotify und Netflix schicken könnten; die persönlichen Nachrichten der Nutzer habe Facebook natürlich nicht weitergeleitet.

Facebooks Glaubwürdigkeit ist erschüttert

Das Problem bei Facebooks Rechtfertigung: Nach einem Jahr, in dem praktisch jede Woche eine neue Enthüllung über einen neuen Datenskandal bekannt wurde, ist die Glaubwürdigkeit des weltgrößten Social Networks inzwischen komplett zerstört.

“Kann Facebook nicht einfach ein Statement herausgeben, das besagt: ‘Wir haben alles Erdenkliche falsch gemacht und Euch (Nutzer) wiederholt verkauft’?. Dann würde es keine neuen Enthüllungen mehr geben”, bringt CNBC-Marktkommentator James Cramer sarkastisch die Stimmung der Wall Street auf den Punkt.

Can Facebook just issue a statement that says “we did everything wrong imaginable and sold you out repeatedly”? That way there would be new no revelations $FB — Jim Cramer (@jimcramer) December 19, 2018

Tatsächlich scheint die Wall Street Facebook inzwischen aufgegeben zu haben. Die abgeschlagene Aktie erlebte nach den neuen Enthüllungen und der Anklage von Washingtoner Staatsanwalt Karl Racine wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica, der zu einer Milliardenstrafe führen könnte, den schwärzesten Tag seit der desaströsen Juni-Quartalsbilanz. Beim Sturz um mehr als 10 Dollar bzw. mehr als 7 Prozent wurden weitere 30 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet.

$FB now down nearly 7%. And it’s the worst day for the stock since its 19% plunge on July 26 https://t.co/haOqj5jBbQ pic.twitter.com/mkawtVvQvt — Joe Weisenthal (@TheStalwart) December 19, 2018

“Die besten Tage liegen hinter Facebook”

Wie wohl kein zweites Führungsduo dürften sich Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg den 31.12. herbeisehnen, der endlich einen Schlussstrich unter Facebooks Horrorjahr zieht. Bleibt allein die Frage, wie der angeschlagene Social Media-Gigant einen weiteren Absturz im nächsten Jahr verhindern will?

Wagnisfinanzierer Gene Munster gibt Facebook keine Chance mehr: Die jüngsten Maßnahmen zur Schadensbegrenzung seien “zu wenig” und kämen “zu spät”, erklärte Munster bei CNBC. ” Die besten Tage liegen hinter Facebook”.

Facebook tanking as it gets hit with a one-two punch of bad news today, @LoupVentures Gene Munster breaks down what the latest scandal means for the stock $FB pic.twitter.com/wciMeOP0nI — CNBC’s Fast Money (@CNBCFastMoney) December 19, 2018

