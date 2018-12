#trending // Worldwide Der Tod von Penny Marshall bewegt die US-Amerikaner. Die ehemalige Sitcom-Schauspielerin und erfolgreiche Regisseurin, die in den 1980er und 1990er Jahren u.a. die Hits “Jumpin’ Jack Flash”, “Big”, “Zeit des Erwachens”, “Eine Klasse für sich” und “Mr. Bill” inszenierte, starb im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Diabetes-Erkrankung. Während Marshall in Deutschland nicht zu den allerbekanntesten Hollywood-Persönlichkeiten gehörte, genoss sie in den USA einen exzellenten Ruf – vor allem auch durch ihre langjährige Hauptrolle in der hierzulande nie ausgestrahlten Sitcom “Laverne & Shirley”. Meldungen zu ihrem Tod bescherten zahlreichen Medien daher gigantische Aufmerksamkeit. So sammelte TMZ mit “Penny Marshall Dead at 75” innerhalb von nur fünf Stunden mehr als 600.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen ein, die Los Angeles Times kam mit “Penny Marshall, who played feisty Laverne in ‘Laverne & Shirley’ before directing movies, dies at 75” auf 430.000, CBS News mit “Penny Marshall, “Laverne & Shirley” star, dead at 75” auf 200.000.