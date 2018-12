#trending // Entertainment Anfang der 1980er-Jahre hat “Muppets”-Erfinder Jim Henson einen Fantasy-Puppentrickfilm in die Kinos gebracht: “Der dunkle Kristall” lockte 1,5 Mio. Leute in die deutschen Kinos, in den USA spielte er 41,6 Mio. US-Dollar ein. Gute Zahlen, aber keine für die Ewigkeit. Doch offenbar erinnern sich noch genug Leute an den mittlerweile 36 Jahre alten Film. Denn: Netflix produziert derzeit ein Prequel als Serie: “The Dark Crystal: Age of Resistance“. Am Montag wurden die ersten Fotos der Haupt-Charaktere veröffentlicht und sie verzückten direkt die Fans. Über 110.000 Likes & Co. kamen allein auf der Facebook-Seite des Streaming-Anbieters in den ersten 8 Stunden zusammen. "The Dark Crystal: Age Of Resistance" is coming in 2019 and here's your first look at its three Gelfling heroes: Rian, Brea, and Deet Gepostet von Netflix am Montag, 17. Dezember 2018