“Fühle mich hier nicht mehr wohl”: Tech-Guru Walt Mossberg deaktiviert Facebook-Konto

Die oberste Instanz der Techbranche macht zum Jahresende Tabula rasa. In einem denkwürdigen Post auf Facebook verkündete der 71-Jährige seinen Schlussstrich zum Jahresende.

“Ich habe mich entschieden, Facebook und den Facebook Messenger zum Jahresende zu deaktivieren. (…) Ich werde die Apps von meinen Geräten löschen. Und habe bereits das zu Facebook gehörende Instagram aufgegeben und die App gelöscht”, erklärt Mossberg seinen Rückzug aus dem Facebook-Universum.

Die Begründung fällt für den noch immer drittwertvollsten Internetkonzern der Welt bitter aus. “Facebooks Politik und Handeln und meine Werte sind so weit auseinandergegangen, dass ich ich mich hier nicht länger wohlfühle”, erklärte der langjährige Kolumnist des Wall Street Journals und Mitgründer des Techportals re/code. Den ebenfalls zu Facebook gehörenden Messenger WhatsApp habe Mossberg erst gar nicht genutzt.

I didn’t use it. If I did, I’d have quit it. — Walt Mossberg (@waltmossberg) December 18, 2018

Mossbergs Facebook-Exodus ist deshalb so denkwürdig, weil es im Tech-Journalismus kaum eine gewichtigere Stimme gibt als den Reporterveteranen, der mit Apple-Gründer Steve Jobs befreundet war und so gut im Silicon Valley vernetzt ist wie wohl kaum ein anderer Journalist.

Im Social Web schlug Mossbergs Facebook-Rückzug hohe Wellen. Auch andere Journalisten und Twitter-Nutzer erklärten auf dem 280-Zeichen-Dienst, auf dem Mossberg weiter präsent bleibt, warum das weltgrößte Social Network für sie gestorben ist.

I left Facebook because no-one I knew used it much and I didn’t actually like the product. That’s always the real long term threat. — Benedict Evans (@benedictevans) December 17, 2018 Anzeige

Facebook is a cancer onto the world. I quit about a year ago and do not regret it. I’m happier without it, even. — Victor A. Martinez (@vectorhacker) December 18, 2018

Quit two months ago.. my life hasn’t changed a bit. Facebook is unnecessary.. #DeleteFacebook — Ayal Aharon (@ayal_aharon) December 18, 2018

6/ I’m not ready to quit Facebook yet, but they are testing the limits of my tolerances of acceptable behaviour for the industry their in with the resources and talent they have. — Matt Navarra (@MattNavarra) December 17, 2018

2019 will be the year half of us quit Facebook but rely on the other half to text us where that party on Thursday is happening — Kwame Opam (@kwameopam) December 14, 2018

