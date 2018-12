Donald Trump erneuert Social Media-Schelte: “Facebook, Twitter und Google sind lächerlich für die Demokraten voreingenommen”

Von

Trump twitterte wörtlich: “Facebook, Twitter und Google sind so sehr für die Demokraten voreingenommen, dass es lächerlich ist.” Twitter habe es etwa “deutlich erschwert”, Trumps Konto @realDonaldTrump zu folgen, behauptet der US-Präsident, bleibt bei seinem Vorwurf jedoch vage.

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018

Und mehr noch: Der 280-Zeichen-Dienst habe “so viele Namen entfernt “und das Follower-Wachstum verlangsamt, wirft Trump Twitter vor – und spielt dabei vermutlich auf die Bereinigung von Fake Accounts an, die zuletzt zu einem Nutzerrückgang bei Twitter geführt habe. “Sie haben es zugegeben, aber NICHTS getan!” wettert der US-Präsident auf Twitter gegen Twitter.

Wiederholte Social Media-Schelte

Trumps Kritik an den Social Media-Giganten ist nicht neu. Bereits im August teilte der US-Präsident auf Twitter gegen die sozialen Medien aus: “Social Media diskriminiert republikanische und konservative Stimmen. Laut und klar für die Trump Administration gesprochen, lassen wir nicht zu, dass das passiert”, erklärte der US-Präsident auf dem 280-Zeichen-Dienst. “Sie schließen die Meinung der RECHTEN, machen aber nichts bei anderen”, ärgerte sich Trump.

Social Media is totally discriminating against Republican/Conservative voices. Speaking loudly and clearly for the Trump Administration, we won’t let that happen. They are closing down the opinions of many people on the RIGHT, while at the same time doing nothing to others……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018

In den sozialen Medien würden dagegen inzwischen zu viele Stimmen, darunter “gute und schlechte”, zerstört werden, was man nicht zulassen könne, so Trump weiter. Wer auch immer darüber entscheide, welche Posts in den sozialen Medien zu lesen seien, würde ” zu viele Fehler machen”, twitterte der US-Präsident.

….Too many voices are being destroyed, some good & some bad, and that cannot be allowed to happen. Who is making the choices, because I can already tell you that too many mistakes are being made. Let everybody participate, good & bad, and we will all just have to figure it out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018

