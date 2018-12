#trending // Social Media Eine lustige Aktion des Late-Night-Moderatoren Jimmy Kimmel wurde am Wochenende zum großen Social-Media-Hit – u.a. mit 6,3 Mio. Video-Abrufen auf Kimmels Facebook-Seite. Der Moderator hatte Zuschauer aufgerufen, den Fernseher auszuschalten, während ihre Söhne dort gerade das Videospiel “Fortnite” spielten. Hier das Ergebnis von: “HEY JIMMY KIMMEL, I TURNED OFF THE TV DURING FORTNITE“: YouTube Challenge – I Turned Off the TV During Fortnite The unhappy results of "HEY JIMMY KIMMEL, I TURNED OFF THE TV DURING FORTNITE" #YouTubeChallenge… Gepostet von Jimmy Kimmel Live am Freitag, 14. Dezember 2018