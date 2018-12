Colin Kroll, der Mit-Gründer der Quiz-App HQ Trivia und von Vine, starb im Alter von nur 34 Jahren 

Über die Todesursache gab es keine Angaben, jedoch habe die Polizei Kokain und Heroin in der Wohnung entdeckt. Kroll hatte vor knapp zehn Jahren als Manager bei Yahoo gearbeitet, ehe sein Video-Portal Vine von Twitter gekauft wurde. Vine wurde 2016 allerdings eingestellt.

Die Quiz App HQ Trivia kam 2017 auf den Markt und erreichte relativ schnell zwei Millionen Nutzer. Diese Zahl soll aber zuletzt deutlich zurückgegangen sein.

Rus Yusupov – der gemeinsam mit Kroll Vine und HQ Trivia gegründet hatte – schrieb bei Twitter, er werde sich immer an die “gute Seele und das große Herz” seines Freundes und Mitgründers erinnern. “Er hat die Welt und das Internet zu einem besseren Ort gemacht. Ruhe in Frieden, Bruder.”

So sad to hear about the passing of my friend and co-founder Colin Kroll. My thoughts & prayers go out to his loved ones. I will forever remember him for his kind soul and big heart. He made the world and internet a better place. Rest in peace, brother.

— Rus (@rus) December 16, 2018