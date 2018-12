#trending // News & Themen

Der deutschsprachige Artikel mit den meisten Facebook- und Twitter-Interaktionen war am Dienstag einer in eigener Sache des NDR: “Goodbye Schotty – Aus für den ‘Tatortreiniger’” erreichte sagenhafte 28.800 Reaktionen. Die meisten davon kamen auf der Facebook-Seite der Serie zustande: Allein 16.100 Leute klickten dort auf “Traurig” – einer der seltenen Fälle, bei dem nicht die Likes vorne liegen, sondern eine “Reaction”. Die große Zahl der Interaktionen zeigt, wie sehr die Fans an der NDR-Serie hängen.

Die meisten Artikel im Vorderfeld der Social-Media-News-Charts beschäftigten sich am Dienstag aber mit den Ausschreitungen in einem Bamberger Ankerzentrum, bei denen Bewohner offenbar Sicherheitskräfte und Polizisten angegriffen haben. Der Welt-Artikel “Ermittler sicher – Flüchtlinge in Ankerzentrum wollten Polizisten töten” erreichte 15.900 Interaktionen und war damit der stärkste zum Thema.

Die Geschehnisse in Straßburg spielten am Abend natürlich auch eine Rolle in den sozialen Netzwerken. In Deutschland sammelte Focus Online mit seinem Liveticker die meisten Interaktionen zu diesem Thema ein: 7.000.