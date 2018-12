Cover-Check: Focus holt mit Blut-Titel den besten Kiosk-Verkauf seit 23 Wochen, Spiegel punktet mit Friedrich Merz

Schöner Einzelverkaufs-Erfolg für den Focus: Mit 79.017 Abnehmern in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc. war die Ausgabe 46/2018 die bestverkaufte seit fast einem halben Jahr. Der Titel "Was das Blut über mein Leben verrät" war also offenbar ein guter Verkaufs-Treiber. Über dem Soll landete auch Der Spiegel mit dem "Anti-Merkel" Friedrich Merz. Einen erneuten Flop landete der stern.