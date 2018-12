Twitter-Chef Jack Dorsey twittert stolz über Meditationstrip nach Myanmar – und erntet epischen Shitstorm für fehlenden politischen Kontext

Von

Es klingt nach dem perfekten “Eat Pray Love”-Selbsterfahrungstrip gestresster Silicon Valley-Milliardäre: einfach mal nach Asien jetten, um dann meditativ abzuschalten. Zum 42. Geburtstag geleistet hat sich das Bilderbuchklischee ausgerechnet Social Media-Workaholic Jack Dorsey, der bekanntlich gleichzeitig CEO von zwei börsengelisteten Internet-/ Tech-Unternehmen ist: Twitter und Square.

Schon klar, dass man nach beständigen 15-Stunden-Arbeitstagen (Elon Musk lässt grüßen) zum Geburtstag mal abschalten muss, erst recht als bekennender Meditationsfan. Einmal im Jahr zieht der 42-Jährige deswegen komplett den Stecker, um die fortgeschrittene, buddhistische Meditationstechnik Vipassana zu zelebrieren.

Ende November war er wieder so weit: Anlässlich seines Geburtstags brach Dorsey nach Asien auf, um in einer Oase der Ruhe seinen spirituellen Frieden zu finden. Wie intensiv, spartanisch und bewusst schmerzvoll sein 10-Tagestrip verlief, teilte Dorsey nun mit dem Abstand von zwei Wochen seinen rund vier Millionen Followern mit. (Twitter-Aktionäre wären über das dehnbare Schmerzempfinden ihres CEOs vermutlich schon vor Jahren gerne informiert worden.)

For my birthday this year, I did a 10-day silent vipassana meditation, this time in Pyin Oo Lwin, Myanmar 🇲🇲. We went into silence on the night of my birthday, the 19th. Here’s what I know 👇🏼 — jack (@jack) December 9, 2018

Dorseys Follower lernen in den 16 Tweets allerlei über die 2500 Jahre alte Meditationstechnik, die spartanische Unterkunft des viereinhalbfachen Dollar-Milliardärs, seine Apple Watch-Nutzung und das Album, das nach zehn Tagen der Ruhe wieder in Dorseys Ohren strömt. (Auflösung: wie im Vorjahr Rapper Kendrick Lamar, der “Lieblingsdichter” des Twitter-Chefs.)

I did my meditation at Dhamma Mahimã in Pyin Oo Lwin. This is my room. Basic. During the 10 days: no devices, reading, writing, physical excercise, music, intoxicants, meat, talking, or even eye contact with others. It’s free: everything is given to meditators by charity. pic.twitter.com/OhJqXKInD3 — jack (@jack) December 9, 2018

On day 11, all I wanted to do was listen to music, and I again turned to my favorite poet, @kendricklamar and his album DAMN. The greatest effect coming out of silence is the clarity one has in listening. Every note stands alone. https://t.co/FliDncWfnC — jack (@jack) December 9, 2018

Was Dorseys Follower nach all der Twitterei jedoch nicht lernen, ist eine geopolitische Einordnung seines Reiseziels Myanmar. So liest sich Dorseys Tweetstorm wie eine flammende Reiseberichterstattung über ein Land, in dem 2017 nach UN-Einschätzung Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya begangen wurde und noch wird.

Die vollkommene Ausklammerung des politischen Kontextes wird von Twitter-Nutzern entsprechend heftig kritisiert. re/code-Gründerin Kara Swisher drückt sich noch vorsichtig aus, als sie bemerkt, sie habe angesichts von Dorseys Tweets “sehr gemischte Gefühle”.

Mixed feelings here. Very mixed. https://t.co/JiAcT7chXM — Kara Swisher (@karaswisher) December 9, 2018

Out of all the places you picked a spot w/ an ongoing genocide. — adnan(╯°□°)╯︵ ┻━┻ (@werzadnan) December 10, 2018

The screams of the Rohingya didn’t break that silence? It must take discipline to ignore such horror. — Walter Shaub (@waltshaub) December 10, 2018

next time please also visit #Kutupalong, the largest refugee camp on this planet. With >1 million displaced Myanmar #Rohingya minorities who fled genocide of minorities in Myanmar! Kids, snatched from mom were thrown in fire, parents chopped into pieces in front of kids! pic.twitter.com/fAUnXnFiCM — محسن جميل الأركاني (@Mohsin9F) December 10, 2018

If you had actually learned anything. You would have said nothing. — Mr. Dinkles (@mrD1nkl3s) December 10, 2018

For one who enjoys silence, you sure do blather on a lot… — Jennifer Wilson (@THATMOMx4) December 10, 2018

