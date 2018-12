Neuanfang nach 28 Jahren “FR”: Chefredakteur Arnd Festerling verlässt die Frankfurter Rundschau

Von

Bei der Frankfurter Rundschau bahnt sich eine Veränderung in der Führungsspitze ab: Chefredakteur Arnd Festerling will die Frankfurter Rundschau Mitte des kommenden Jahres auf eigenen Wunsch verlassen, „um noch mal etwas anderes auszuprobieren“, wie es in einer Mitteilung des Verlagshauses heißt. Damit endet die langjährige Doppelspitze mit Bascha Mika. Sie wird die Zeitung künftig alleine führen. Festerling und Mika hatten die überregionale Abonnement-Zeitung seit 2014 gemeinsam geleitet.

Für Festerling bedeutet der Rückzug bei der Frankfurter Rundschau eine persönliche Zäsur. Er war seit 1990 in diversen Funktionen bei der Tageszeitung aktiv, zunächst als Sportredakteur und zuletzt seit 2012 als Chefredakteur: „Ich freue mich, dass ich die Frankfurter Rundschau bei Bascha Mika, mit der ich die Zeitung seit 2014 gemeinsam leite, in allerbesten Händen weiß”, betont der Journalist und ergänzt: “Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen von Herzen alles Gute. Bei ihrer publizistischen Kraft und überzeugenden Haltung, gepaart mit der innovativen Stärke der Geschäftsführung und Besitzer glaube ich fest an eine gute und erfolgreiche Zukunft der linksliberalen Stimme in der deutschen Publizistik”, so Festerling. Er sei froh und stolz, “im Rahmen meiner Fähigkeiten und Kräfte dazu beitragen konnte, dass die FR immer noch zu den wichtigen deutschen Tageszeitungen zählt.“

FR-Geschäftsführer Max Rempel bedauert nach eigenen Angaben die Entscheidung: „Trotz intensiver Gespräche ist es mir leider nicht gelungen, Arnd Festerling umzustimmen.“ Die Frankfurter Rundschau hat turbulente Zeiten erlebt. Mehrfach wechselte der Besitzer. Zuletzt hatte die Zeitungsholding Hessen um den Verleger Dirk Ippen das traditionsreiche Blatt übernommen.

