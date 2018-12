SWR-Intendant Peter Boudgoust gibt sein Amt Mitte 2019 vorzeitig ab, Neuwahl in erster Jahreshälfte

Peter Boudgoust, Intendant des SWR, hat auf der heutigen Sitzung des SWR Rundfunkrates angekündigt, sein Amt Mitte 2019 vor dem Ende seiner regulären Amtszeit abzugeben. Mit der frühzeitigen Ankündigung will er seinem Nachfolger, bzw. seiner Nachfolgerin gute Startbedingungen ermöglichen. Die Neuwahl des SWR-Intendanten soll in der ersten Jahreshälfte erfolgen.

Peter Boudgoust begründet seinen Schritt auch damit, dass er im nächsten Jahr 65 wird: “Auch wenn meine dritte Amtszeit als Intendant des SWR über dieses symbolträchtige Ereignis hinausreicht, hielte ich es für Hybris, bis zum letztmöglichen Tag den Kurs bestimmen zu wollen. Es gebietet der Respekt vor meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger und gehört zu meiner Verantwortung als Intendant, nicht einfach mitten im Lauf die Hand zu heben und zur Seite zu treten. Ich möchte den Staffelstab dann übergeben, wenn der Kurs der kommenden Jahre ohne Vorfestlegung bestimmt und meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger die Vorbereitung darauf noch nach eigenen Überlegungen und strategischen Einschätzungen gestalten kann.”

Der Vorsitzende des Rundfunkrates, Gottfried Müller, und der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Hans-Albert Stechl, erklärten gemeinsam: “Der SWR hat in den vergangenen Jahren konsequent an seiner Effizienz gearbeitet. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen steht er deshalb personell, finanziell und programmlich hervorragend da. Der Sender hat dabei zentrale Zukunftsfelder besetzt, ist ein Vorreiter in Sachen Multimedialität und Digitalisierung und hat mit funk einen zukunftsweisenden Weg zur Erreichung des jungen Publikums bestritten. Das ist das bleibende Verdienst von Peter Boudgoust. Wir bedauern seine jetzige Entscheidung, respektieren diesen sachorientierten Schritt jedoch. Rundfunkrat und Verwaltungsrat werden nun gemeinsam eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen, die oder der auf diesem soliden Fundament für den SWR an einer tragfähigen Zukunft weiterbauen kann.”

Anzeige

Boudgoust war zuletzt am 8. Juli 2016 als Intendant des SWR wiedergewählt worden. Seine dritte Amtszeit begann am 1. Mai 2017, sie würde regulär nach Ablauf von fünf Jahren am 30. April 2022 enden. Erstmals wurde Boudgoust am 1. Dezember 2006 zum Intendanten des SWR gewählt, als Nachfolger von Peter Voß trat er das Amt am 1. Mai 2007 an.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.