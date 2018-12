“Beileid an Axel Springer-Presse”: So reagiert das Social Web auf die AKK-Wahl zur neuen CDU-Vorsitzenden

Von

In den sozialen Medien wurde vor allem die Stabübergabe in der CDU von Frau zu Frau wohlwollend kommentiert.

Nach einer Frau wieder eine Frau an der Spitze der @CDU – Immerhin etwas! Ich gratuliere @_A_K_K_ zur Wahl. Der Jünger des Finanzkapitals zog knapp den Kürzeren. #AKK tritt in große Fußstapfen. Mal gucken, ob die Schuhe passen. Viel Erfolg dabei. #cdupt18

Der unterlegenene Herausforderer Friedrich Merz wurde dagegen erwartungsgemäß mit Netz-Spott übergossen:

The men who failed to beat Merkel https://t.co/sTq3CuekXu

In weiteren Reaktionen wurde über den knappen Vorsprung und die vermeintliche Unterstützung des Kandidaten Merz durch Axel Springer-Medien und Aussprachehilfe von AKK für ausländische Kollegen gefrotzelt:

Dear English speaking journalists, I offer pronunciation courses from next week on in London to pronounce Merkel’s successor’s name. 🤣 #AKK

— Christiane Link (@Christiane) December 7, 2018