Todesursache steht fest: SWR3-Radiomoderatorin Stefanie Tücking starb an Lungenembolie

Das hatte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden laut SWR3 der Familie mitgeteilt. Eine Lungenembolie entsteht durch die Verstopfung eines Blutgefäßes in der Lunge, meist durch ein Blutgerinnsel. In Deutschland sterben jährlich zwischen 40.000 und 100.000 Menschen an einer Lungenembolie, nach Herzinfakrtund Schlaganfall ist dies die dritthäufigste zum Tode führende Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Tücking war am vergagnenen Samstag völlig überraschend gestorben. Ihr Tod löste eine Welle der Anteilnahme aus, Google verzeichnete am Wochenende über eine Million Suchanfragen nach ihr, ihre Wikipedia-Seite war zeitweise die meistbesuchte in Deutschland, ein digitales Kondolenzbuch, das ihr Sender online stellte, umfasst zig tausende Einträge.

Auch Prominente wie der Sänger Rea Garvey oder Schauspielerin Alexandra Kamp drückten öffentlich ihre Trauer aus:

This is how I remember this Lady! We shared a microphone many times whether it was an interview or she was bringing me on stage! #StefanieTücking My thoughts are with her family and friends and all at @swr3 We’ve lost a Legend a Rockstar and a friend.

God bless pic.twitter.com/TNt9l9NAo0

— Rea Garvey (@ReaGarvey) December 2, 2018