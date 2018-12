Von Gründerszene zurück zur Bild: Frank Schmiechen wird Mitglied der Chefredaktion

Immerhin arbeitete Frank Schmiechen für das Boulevardmedium schon mal als Produktionschef und CvD, bevor er innerhalb des Springer-Konzerns als stellvertretender Chefredakteur für Welt kompakt und Welt am Sonntag zur “blauen Gruppe” wechselte. Vor allem der Tabloid-Ausgabe Welt kompakt drückte er damals seinen Stempel auf.

Schmiechen übernahm die Chefredaktion von Gründerszene im Oktober 2014, kurz nachdem Springer das Startup-Portal mehrheitlich übernommen hatte. Neuer Chefredakteur dort ist sein bisheriger Vize Alex Hofmann, der die Redaktion bereits vor dem Einstieg von Springer gemeinsam mit Niklas Wirminghaus geleitet hat. Über die Gründe von Schmiechens Wechsel ist nichts bekannt.

Auf Twitter kommentierte er seine Rückkehr zur Bild folgendermaßen:

Jojo was a man who thought he was a loner

But he knew it wouldn't last

Jojo left his home in Tucson, Arizona

For some California grass

Get back, get back

Get back to where you once belonged pic.twitter.com/2KaSDI3CUa

— Frank Schmiechen (@gruenderkompakt) December 5, 2018