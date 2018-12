#trending // Politik Tritt Joe Biden, Vize-Präsident von Barack Obama, doch noch als Präsidentschaftskandidat an? Bei einer Veranstaltung an der Universität von Montana sagte Biden voller Selbstbewusstsein: “I’ll be as straight with you as I can. I think I’m the most qualified person in the country to be president.” Und konkret zur Kandidatur: “I have two young grandchildren my son left who love me and adore me and want me around. I want to be there to take care of them, so we’ve got to figure out whether or not this is something we can all do as a family. We’re going to make that decision in the next six weeks to two months, and that’s the basis of the decision.” Spannende Sätze, die CNN und NBC News die Plätze 1 und 3 der nach Social-Media-Interaktionen erfolgreichsten englischsprachigen Artikel des Tages bescherten. CNN erreichte mit “Joe Biden believes he is the ‘most qualified person in the country to be president’” 100.000 Likes & Co., NBC News mit “Joe Biden: ‘I’m the most qualified person in the country to be president’” 82.500.