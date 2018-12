#trending // Entertainment

Ein Buzzfeed-Artikel war am Montag ein riesiger Social-Media-Hit – und bewirkte dank vieler Likes und Shares auch etwas. Die Headline lautete: “‘Friends’ Is Leaving Netflix On January 1 And I’m Completely Distraught“. In üblicher Buzzfeed-Manier reihte der Beitrag Tweets aneinander und äußerte Unmut darüber, dass die legendäre Comedyserie am 1. Januar aus dem Streamingdienst verschwinden sollte: “now’s your last chance for Friendsmarathons. Have a great December!!!”

Sagenhafte 331.500 Likes, Shares & Co. sammelte der Artikel innerhalb von nur 8 Stunden ein – ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie viele Fans “Friends” noch hat, obwohl das Ende der Serie bereits 14 und ein halbes Jahr zurück liegt. Offenbar haben die große Zahl der Interaktionen, viele empörte Kommentare und Abo-Kündigungs-Drohungen ihre Wirkung getan. Denn: Sieben Stunden nach Veröffentlichung des Beitrags postete Netflix auf Facebook: “The Holiday Armadillo has granted your wish: ‘Friends’ will still be there for you in the US throughout 2019” – was wiederum in weniger als zwei Stunden 64.000 mal mit einem Like, einer Reaction, einem Kommentar und einem Share bedacht wurde. “Friends” lebt.