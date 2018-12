Schwere Aufgabe für Miles & More-Chef: Roland Adrian übernimmt Login-in-Allianz Verimi

Von

Die Login-Allianz Verimi, an der Axel Springer und die Deutsche Bank beteiligt sind, bekommt eine neue Führungsstruktur. Roland Adrian, der noch bis zum Jahresende Geschäftsführer bei der Lufthansa-Tochter Miles & More ist, wird ab 2019 Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung der Login-Allianz Verimi. Er ist künftig zudem verantwortlich für Marketing & Sales. Torsten Sonntag ist Managing Director Finance & Operations, Holger Friedrich ist Managing Director Product & Development und Dirk Woywod Chief Technology Officer.

Adrian ersetzt Jeannette von Ratibor, die in den vergangenen Monaten interimistisch die Entwicklung von Verimi als Sprecherin der Geschäftsführung vorangetrieben hatte. Sie kehrt zu ihrer Position beim Verimi-Gesellschafter T-Systems International GmbH zurück. Von Ratibor hatte die ehemalige Bild-Geschäftsführerin Donata Hopfen ersetzt, die überraschend dem Unternehmen nach dem Marktstart im Streit den Rücken gekehrt hatte. Grund: Die ehemalige Springer-Managerin wollte die alleinige Macht in der dreiköpfigen Geschäftsführung. Dabei eckte sie an und stellte deshalb ihren Posten zur Verfügung.

Nach dem Ausscheiden von Hopfen hatte Verimi eine neue Geschäftsführung ernannt, die seither gleichberechtigt agiert. Daran will die Gesellschaft nicht rütteln, wie ein Sprecher von Verimi gegenüber MEEDIA erklärt. Adrian kommt von der Lufthansa. Hier ist er seit 2015 Sprecher der Geschäftsführung der Miles & More GmbH und verantwortlich für Vertrieb, Marketing, Retail und Business Development. „Verimi ist für mich ein zentraler Baustein dafür, wie wir in Zukunft das Internet nutzen. Die Plattform bietet den Menschen einfache und sichere Funktionen, um ihre persönlichen Daten bei vielen Partnerunternehmen selbstbestimmt und bequem einsetzen zu können. Ich freue mich sehr, Verimi mit meiner Erfahrung in diese Zukunft führen zu dürfen”, betont Adrian.

Dem Manager steht eine schwere Aufgabe bevor, denn die Nutzerzahlen sind ausbaufähig, um das Mindeste zu sagen. Mitte des Jahres hatten sich erst 13.000 Nutzer registriert. Das Unternehmen hatte daraufhin eine Werbekampagne gestartet, um den Dienst bekannter zu machen. Er ist ein Art Generalschlüssel, um Nutzern u.a. das Einkaufen im Netz zu erleichtern. Markus Pertlwieser, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Verimi, findet lobende Worte für den Einstieg von Adrian: „Wir freuen uns, mit Roland Adrian einen erfahrenen Manager gewonnen zu haben für die künftigen Gespräche mit weiteren Partnerunternehmen und einen starken Auftritt der Marke Verimi im wettbewerbsintensiven Kundenmarkt. Roland Adrian ist ein ausgewiesener Experte beim Aufbau und der Internationalisierung großer Partnerplattformen und in der Entwicklung neuer, leistungsstarker Organisationen. Wir danken Jeannette von Ratibor sehr, die im vergangen halben Jahr erfolgreich die Strategie von Verimi umgesetzt und für Kontinuität in der Geschäftsführung gesorgt hat.“

