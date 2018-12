Schlechter Witz oder Sexismus? DJ Solveig forderte Weltfußballerin Hegerberg zum Twerking auf

Stell dir vor, du bist gerade zur besten Fußballerin des Planeten gekürt worden, hast eine bewegende Dankesrede gehalten und dann fragt dich Moderator und DJ Martin Solveig vor versammelter Runde, wie es um deine Twerking-Fähigkeiten bestellt ist. Bei diesem Tanz geht es darum, besonders aufreizend mit dem Hintern zu wackeln. So geschehen am gestrigen Abend, nachdem Fußballerin Ada Hegerberg ihre Trophäe in Empfang genommen hatte. Die Spielerin von Olympique Lyon reagierte im Gespräch mit Solveig sichtlich genervt, antwortete mit einem Nein und drehte sich zunächst weg, ehe sie sich wieder dem Publikum zuwandte.

Imagine winning the first EVER women's Ballon d'Or.

Then giving an unbelievable speech about how big this is for women's football.

Then asking little girls to believe in themselves.

THEN being asked to twerk. Fuck off dude. pic.twitter.com/MkbL5KZalD

— Frances Silva (@fasilva11) December 3, 2018