Eine Ankündigung der österreichischen Regierung hat am Sonntag parteiübergreifend für Furore gesorgt und setzt Länder wie Deutschland unter Druck: Ab dem 1. Januar 2020 will die ÖVP-FPÖ-Koalition die in Österreich so geliebten “Plastiksackerl” verbieten, also Plastiktüten – und zwar überall vom Supermarkt bis zum Schnellimbiss. “Wir brauchen Einweg-Plastiksackerl einfach nicht mehr. Das Verbot setzt hier einen klaren Schlussstrich“, postet der FPÖ-Chef HC Strache beispielsweise auf Facebook. Eine kluge Entscheidung – für die Umwelt, aber auch aus Sicht der Koalition, die anderen Parteien so ein wichtiges Thema wegnimmt.

Zahlreiche österreichische Medien sammelten vierstellige Interaktionen auf Facebook und Twitter mit der Story ein. Die meisten gab es für den Artikel “Regierung einig: Aus für das Plastiksackerl!” der Kronen Zeitung mit 6.500 Likes & Co., dahinter folgen die Kleine Zeitung mit “Regierung plant Plastiksackerl-Verbot” (2.000) und Die Presse mit “Türkis-Blau will Plastiksackerln ab 2020 komplett verbieten” (1.900). Mit der Frage “A Sackerl dazu?” werden in Österreich also künftig nur noch Papiertüten gemeint sein.