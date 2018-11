Wall Street-Veteran: Facebook könnte 2019 Überraschungs-Comeback gelingen – nach Rauswurf von Sheryl Sandberg

Von

Das Bild, das Facebook Ende 2018 abgibt, gleicht den letzten Tagen von Rom. Wie das Wall Street Journal vor zwei Wochen berichtete, befindet sich die Arbeitsmoral beim inzwischen nach Amazon, Alphabet und Alibaba nur noch viertwertvollsten Konzern der Welt synchron zum Börsenabsturz nach den zahlreichen PR-Skandalen im freien Fall. So beurteilt nur noch jeder zweite Mitarbeiter die Zukunft des Mutterkonzerns des weltgrößten Social Networks optimistisch – vor einem Jahr waren es noch 32 Prozent mehr.

An den Auflösungserscheinungen im Top-Management hat Zuckerberg selbst den größten Anteil. Seit Jahresbeginn haben dem streitbaren Facebook-Chef, der für seinen Führungsstil in den vergangenen Jahren immer wieder in die Kritik geraten war, zahlreiche Top-Manager den Rücken gekehrt – etwa Sicherheitschef Alex Stamos, WhatsApp-Mitgründer Jan Koum und – sehr überraschend – im September geschlossen die beiden Instagram-Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger.

Turnaround-Chance für Facebook in 2019?

An der Wall Street ist die Aktie inzwischen in den freien Fall übergegangen, vergangene Woche auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017 abgestürzt und hat in der Spitze 42 Prozent an Wert eingebüßt.

Nach Meinung des Hedgefondsmanagers Doug Kass besteht im perfekten Sturm dieses Jahres jedoch eine antizyklische Investment-Gelegenheit fürs nächste. So sieht der Vermögensverwalter in seinen 15 Überraschungen für 2019 eine große Turnaround-Chance für Facebook.

Insgesamt rechnet Kass im kommenden Jahr mit schwierigen Bedingungen an den Kapitalmärkten, die im S&P 500 zu Verlusten von 10 Prozent führen würden. Vor einer Wiederentdeckung könnte jedoch der zuletzt schwer abgestrafte FAANG-Komplex (Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google-Mutter Alphabet) der wertvollsten Digitalunternehmen stehen.

Doug Kass: Aggressiver Managementwechsel steht bei Facebook bevor

Angeführt werden könnte die Erholung im nächsten Jahr ausgerechnet vom FAANG-Verlierer 2018: Facebook. Die Gründe für das Comeback sind zahlreich: So rechnet Kass damit, dass die große Facebook-Skepsis im Jahresverlauf schwindet, weniger Nutzer als befürchtet das Social Network verlassen und der aktuell viertwertvollste Internetkonzern der Welt in der zweiten Jahreshälfte 2019 auch wieder anziehende Nutzungsdauer vermelden kann.

This unexpected move encourages $FB investors to believe that the company is quickly moving to fix its multiple data and privacy issues.

Fewer (than feared) Facebook members opt out and growth in usage resumes in the back half of 2019. — Douglas Kass (@DougKass) November 26, 2018 Anzeige

An der Wall Street interessant werden könnte Facebook durch einen prominenten Managementwechsel, der seine Schatten bereits vorauszuwerfen scheint. So sieht Kass wie zuletzt zahlreiche Branchenexperten Vizechefin Sheryl Sandberg vor dem Aus. Konzernchef Zuckerberg soll nach einem Bericht des Wall Street Journals mit Sandberg seit geraumer Zeit über Kreuz liegen.

Nachdem weitere Enthüllungen – so soll Sandberg Recherchen zum Facebook-kritischen Milliardär George Soros beauftragt haben – ihren Status bei Facebook beschädigen würden, wäre Sandbergs Abgang im ersten Halbjahr 2019 unvermeidlich. Sheryl Sandberg sei das Lamm, das auf der Schlachtbank (symbolisch) geopfert werden würde, so Doug Kass.

As more previously unrevealed information reduces her valuation, Sheryl Sandburg’s special status as a female leader (in a seascape of men at Facebook and in industry) is questioned. In the first half of 2019, Sandberg becomes a sacrificial lamb and is sacked – — Douglas Kass (@DougKass) November 26, 2018

James Cramer: Facebook-Aktie würde bei Sandbergs Entlassung Freudensprung machen

In den vergangenen Woche wurden von Branchenexperten bereits zahlreiche Stimmen laut, die offen den Rückzug der 49-Jährigen forderten. “Sheryl Sandberg sollte ersetzt werden. Sie ist komplett entbehrlich”, findet etwa Management-Guru Jeffrey Sonnenfeld von der Yale University.

Für das Traditionsmagazin The Atlantic ist die “Feministen-Ikone zum Bösewicht” mutiert. Nach Einschätzung des CNBC-Marktkommentators James Cramer geht die Abneigung der Wall Street gegen Sheryl Sandberg inzwischen so weit, dass die abgestürzte Facebook-Aktie bei ihrem Abgang einen Freudensprung machen würde.

Nach Einschätzung von Doug Kass besitzt Facebook nach seinem annus horribilis tatsächlich erhebliches Erholungspotenzial. Der Hedgefondsmanager von Seabreeze Capital, der in der Vergangenheit mehrfach den Absturz von Apple und in diesem Jahr den Crash des Bitcoin richtig prognostiziert hatte, sieht 2019 für Facebook die Chance, wieder Kurse von 200 Dollar zu erreichen (ein Plus von 45 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau) – auch, weil Warren Buffett investieren würde. Die nächsten 13 Monate werden es zeigen.

$FB‘s stock popularity (and market capitalization) increases as it becomes a more dominant holding in “value investors” portfolios – the shares trade above $200/share late in the year. — Douglas Kass (@DougKass) November 26, 2018

