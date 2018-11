#trending // Worldwide

Der Hersteller von Outdoor-Kleidung Patagonia hat am Donnerstag in den sozialen Netzwerken für eins der Top-Themen der USA gesorgt. Der Grund: Die Firma wird durch Donald Trumps Steuerreform 10 Mio. US-Dollar sparen. Anstatt das Geld zu reinvestieren, wird Patagonia es aber Umweltschützern spenden. CEO Rose Marcario auf LinkedIn: “Taxes protect the most vulnerable in our society, our public lands and other life-giving resources. In spite of this, the Trump administration initiated a corporate tax cut, threatening these services at the expense of our planet.” Und weiter: “We are committing all $10 million to groups committed to protecting air, land and water and finding solutions to the climate crisis. We have always funded grassroots activism, and this $10 million will be on top of our ongoing 1% for the Planet giving.” Zahlreiche US-Medien sammelten fünf- bis sechsstellige Interaktionsmengen mit der Story ein, u.a. Fortune (112.000) CBS News (86.000), Bloomberg (65.000) und die Huffpost (44.000). Sogar sagenhafte 750.000 Likes & Co. erzielte der Artikel von Upworty.