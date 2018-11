#trending // Worldwide

Wie man als Regierung ein gigantisches positives Feedback in den sozialen Netzwerken bekommen kann, hat am Mittwoch die Regierung der Philippinen vorgemacht. Hunderttausende Likes und Shares gab es auf Facebook für Posts von GMA News, Manila Bulletin, CNN Philippines und anderen. Der Grund: das Bildungsministerium hat beschlossen, die Weihnachtsferien eine Woche früher zu starten – am 15. statt am 22. Dezember. Man wolle mit der Entscheidung “the importance of spending quality time with the family” unterstreichen: “The Christmas season provides an opportunity for Filipino learners to strengthen their emotional bonds with their family.”