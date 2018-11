Hunderte Millionen Trailer-Views, Millionen Tweets und Posts: der riesige Hype um den neuen “König der Löwen”

Von

Allein über 1 Mio. Tweets gab es bisher mit dem englischen Namen des Film – “Lion King”. Die Neuverfilmung des Animationsklassikers von Disney ist seit dem Wochenende das große Thema weltweit. Im Gegensatz zum Original aus dem Jahr 1994 ist der neue “König der Löwen” kein Zeichentrickfilm, sondern ein am Computer produzierter Film, der fotorealistisch animierte Tiere zu den Hauptdarstellern macht.

Laut vielen US-Medien wurde der Trailer in den ersten 24 Stunden nach Veröffentluchung 224,6 Mio. mal angesehen – fast so oft wie der Rekordhalter “Avengers: Infinity War”, der auf 238 Mio. kam. Wie sehr sich der neue Film am Original orientiert, hat sehr schnell nach Veröffentlichung das Twitter-Account Lights, Camera, Pod gezeigt – mit einer viel beachteten Gegenüberstellung:

Here's a side-by-side of 'The Lion King' trailer with the same scenes from the 1994 original movie. #TheLionKing pic.twitter.com/nHpKHWDzPJ

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) November 22, 2018