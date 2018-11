#trending // Entertainment

Noch ein paar Worte zum “König der Löwen” (siehe auch #trending vom 23. November): Über das Wochenende hat der Trailer zum computeranimierten Film mit fotorealistisch echt aussehenden Tieren sagenhafte Zugriffsraten im Netz erreicht. 54 Millionen sind es auf Facebook, der Post auf der offiziellen “The Lion King”-Facebook-Seite war seit Donnerstagabend mit fast 2 Millionen Likes, Reactions, Shares und Kommentaren zudem der nach Interaktionen erfolgreichste Facebook-Post der Welt. Auf YouTube kamen allein im offiziellen Walt-Disney-Account 37 Millionen Views zusammen, auf Twitter 34 Millionen. Viele zusätzliche Millionen Abrufe gab es auf tausenden weiteren Facebook-, Twitter- und YouTube-Accounts abseits der offiziellen Kanäle. So hat beispielsweise auch Beyoncé noch für vier Millionen Views gesorgt.

Disney könnte im Jahr 2019 die Kino-Monate März bis Juli/August ohnehin ziemlich dominieren. Am 8. März läuft in den USA “Captain Marvel” an, am 29. März “Dumbo”, am 3. Mai der neue “Avengers”-Film, am 24. Mai die “Aladdin”-Musical-Verfilmung von Guy Ritchie, am 21. Juni “Toy Story 4” und am 19. Juli “Der König der Löwen”. Ein Facebook-Post mit dieser Übersucht generierte am Wochenende 527.000 Likes & Co.

Ein mit über 560.000 Likes und Retweets extrem erfolgreicher Tweet des Accounts “Lights, Camera, Pod” zeigt zudem, wie originalgetreu die Neuverfilmung des “König der Löwen” ist: In einem 52-Sekunden-Video werden die Bilder aus dem neuen Trailer neben die entsprechenden Szenen aus dem Zeichentrickfilm des Jahres 1994 gestellt: