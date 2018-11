Snapchat erweitert Kreis der Medienpartner und lässt Bild, ze.tt, Brainpool, Funk und bento “Shows” produzieren

Snapchat baut sein Medien-Programm aus und erweitert dazu den Kreis der Partner. Künftig werden unter anderem Bild, Brainpool, ze.tt von Zeit Online oder bento exklusive Shows für die Messenger-App entwickeln. Snapchat will so seine Reichweite und die Verweildauer in der App erhöhen – und so gegen den aktuell rückläufigen Trend ankämpfen.