“Freiwillige Rückkehr für unmoralische Politiker”: Künstlerkollektiv nimmt Seehofers Rückkehr-Kampagne für Flüchtlinge auf die Schippe

Die Seehofer-Kampagne für die freiwillige Ausreise von Flüchtlingen hat nicht nur im Netz für Kritik gesorgt und eine landesweite Petition in Gang gesetzt, sie ruft nun auch kreative Gegenproteste auf den Plan.

#FreiwilligeRückkehr – ob dieses Großaufgebot an Plakaten vom #Innenministerium einen nennenswerten Beitrag leisten wird für die #Integration von Geflüchteten in #Europa? Oder ob überhaupt irgendwer denkt: “Oh cool!” ?

– gesehen u.a. In der #Sternschanze in #Hamburg pic.twitter.com/eLyLaD1jYp

