Team-Variante vom “Duell um die Welt” startet erfolgreich, Sky holt Saison-Rekord mit der Bundesliga

Gutes Comeback für die ProSieben-Show "Das Duell um die Welt". Die neue Variante mit dem Untertitel "Team Joko gegen Team Klaas" lief in etwa auf dem Quotenniveau des Originals an, erreichte 1,21 Mio. 14- bis 49-Jährige und 14,6%. Gegen RTLs "Supertalent" hatte die Show damit aber keine Chance. Im Gesamtpublikum setzten sich "Tagesschau" und "Sportschau" durch, am Nachmittag punktete auch Sky mit der Bundesliga.