Discounter Aldi sorgte am Donnerstag in Großbritannien für einen riesigen Kundenansturm. Der Grund: “Kevin the Carrot”. Eine Kuschel-Karotte. Kein Scherz! 2016 spielte Kevin erstmals die Hauptrolle in Aldis Weihnachts-Werbespot, 2017 verliebte sich Kevin und 2018 hat er nun eine Familie. Und genau die gab es am Donnerstag als Kuschel-Gemüse bei Aldi zu kaufen. In vielen Filialen bildeten sich schon vor der Öffnung Schlangen wegen Kevin, in einigen gab es Chaos im Kampf um das Kuschelgemüse und viele viele Medien betrichteten – vom Mirror über Lad Bible bis zur BBC – “Aldi’s Kevin the carrot toy ad causes chaos and queues”. Bleibt eine Frage: Wann bringt der Discounter Kevin die Karotte auch in sein Heimatland?