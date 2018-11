Lehmanns Eigentor beim Finanzamt: Steuerfahnder jagten Ex-Nationalkeeper und RTL-Experten sechs Jahre lang

Heraus kam dies per Zufallsfund. 2012 öffnete das Hauptzollamt Speyer ein an Lehmann adressiertes Paket aus der Schweiz und fand Kontounterlagen der Bank Sarasin. Die Daten wurden der Steuerfahndung München übermittelt, diese fand beim Abgleich heraus, dass Lehmann Gelder nicht versteuert hatte.

Die Wirtschaft studiert

Es begann eine Recherche, bei der die Beamten viel über Lehmann lernten. Er war ein ungewöhnlicher Fußballprofi. Lehmann, heute 49, interessierte sich schon als junger Mensch für Finanzen, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni Hagen und der Universität Münster.

Ich bin in Wahrheit sehr bescheiden. (Jens Lehmann, Ex-Nationaltorwart)

Für seine Geldanlagen holte er sich den Rat von hochkarätigen Experten. Lehmann agierte also nicht unbedacht. Er habe vorsätzlich und nachhaltig gehandelt, notierten die Fahnder. Wie passt das mit den Ansprüchen zusammen, die Lehmann an sich selbst stellt?

Einblick in seine Gedankenwelt bietet sein Buch „Der Wahnsinn liegt auf dem Platz“. Er sei in „Wahrheit sehr bescheiden“, schreibt Lehmann – und trotz seiner Millionengehälter nicht reich. 2003 wechselte er von Borussia Dortmund zum FC Arsenal London. Schon in seinem zweiten Jahr dort seien die Immobilienpreise so gestiegen, „dass ich mir ein Haus wie in Deutschland nicht leisten konnte“.

„Natürlich verdiente ich gut“, schreibt Lehmann. „Aber im Vergleich zu echten Londoner Spitzengehältern war es wenig. Wenn man sich den ausschweifenden Lebensstil der Scheichs aus dem Nahen Osten oder der Russen ansieht, die London bevölkern, lernt man Demut. Wie klein man doch als Fußballspieler sein kann, wenn man von einem solchen Reichtum umgeben ist.“

So nutzte der Kleinsparer Lehmann eine Gelegenheit. Anders als in Dortmund würden in London nur seine englischen Einkünfte versteuert, nicht aber die aus anderen Ländern, erklärten ihm seine Berater von BDO. Lehmann gründete zwei Gesellschaften auf der Kanalinsel Jersey.

Auf dieser Steueroase landeten Überweisungen des Deutschen Fußball-Bundes und von Sponsor Nike. Einmal angekommen, sollte Lehmann damit sogenannte weiße Einkünfte erzielen können. Ein Fachbegriff für Profite, die nirgendwo versteuert werden.

Zu diesem Zweck musste Lehmann die deutschen Finanzbehörden von etwas überzeugen: Nach seinem Wechsel zum FC Arsenal hatte er in Dortmund keine feste Adresse mehr. Wenn der Fiskus ihm das glaubte, würde Lehmann in Deutschland kaum Steuern zahlen müssen.

Im November 2003 vermietete Lehmann also sein Haus in Dortmund. Der Preis war ausgesprochen freundschaftlich. Für den 300 Quadratmeter großen Klinkerbau mit acht Zimmern und drei Bädern verlangte Lehmann ganze 1000 Euro im Monat. Das hatte einen Grund: Der Mieter sollte nie darin wohnen.

So kam es auch. Familienfotos der Lehmanns zeigen sie beim Grillen im Garten 2004, Geburtstagsbilder von Lehmanns Sohn 2005, eine Weihnachtsfeier 2006 – alles an der alten Dortmunder Adresse.

Wo war der Neumieter? Als dieser dann von der Staatsanwaltschaft vernommen wurde, verweigerte er die Auskunft. Er könne sich sonst selbst belasten, sagte er kleinlaut.

So viel verriet er aber doch: Seinem Vermieter sei wichtig gewesen, in Dortmund stets ein Zuhause zu haben. Die Kinderzimmer der Lehmann-Jungen sollten unverändert gelassen werden. Und als 2006 ihr Schwesterchen zur Welt kam, erhielt auch sie ein eigenes Zimmer in Dortmund.

Welcher Mieter akzeptiert solche Umstände? Die Antwort liegt in der Familie. Lehmann „vermietete“ das Haus an den Mann seiner Schwiegermutter. Abgerechnet wurde später in bar. Im Spätsommer 2006 zum Beispiel schrieb Lehmann in sein Notizbuch: „€2000 an Guggy gegeben für 8/9 2006 Miete.“ Guggy war der Kosename seiner Schwiegermutter.

Dass Steuerfahnder jemals seine Familienbuchhaltung finden würden, hatte Lehmann offenbar nicht geahnt. Dabei war er durchaus vorsichtig. Als sein Vater, der zugleich Hausmeister der Dortmunder Bleibe war, eine Mail mit Details über die Vorgänge im Klinkerbau schrieb, mahnte Lehmann ihn ab.

So etwas gehöre weder in Mails noch in Telefongespräche. Die Schlussfolgerung der Beamten: Lehmann hatte Angst, seine Kommunikation könne abgefangen werden. Weiterer Hinweis war ein Fax an seinen Immobilienmakler: „Namen sollen auf gar keinen Fall genannt werden!! … Ich bitte dich um größtmögliche Verschwiegenheit.“

Moralische Zweifel an Lehmanns Geschäftsgebaren hatten offenbar nur andere. Er habe dem Torhüter durchaus gesagt, dass jeder, der die deutsche Infrastruktur nutzen wolle, auch seinen Beitrag leisten müsse, sagte sein „Mieter“. Lehmanns Antwort ist nicht bekannt. Die Gespräche seien „kontrovers“ gewesen.

Das doppelte Kindergeld

2008 kehrte Lehmann zurück nach Deutschland und stand fortan im Tor des VfB Stuttgart. Auch dort fand die Steuerfahndung Merkwürdiges: Die Lehmanns kassierten doppeltes Kindergeld. Die Zahlungen aus Dortmund liefen fort, die Eltern stellten aber auch einen Antrag bei der Familienkasse Passau. In den folgenden fünf Jahren erhielten die millionenschweren Lehmanns laut Steuerfahndung rund 20.000 Euro zu viel.

Sein Anwalt sagt dazu, dass sich Lehmann ordnungsgemäß beim Einwohnermeldeamt Dortmund abgemeldet habe. Von der Fortzahlung des Kindergelds, die nicht auf sein Konto erfolgt sei, habe Lehmann erst viel später erfahren. Außerdem habe sie nicht fünf Jahre gedauert, sondern wesentlich kürzer. Am Ende zahlte Lehmann das Geld zurück.

Fünf Jahre lang waren die Steuerfahnder Lehmann auf den Fersen. Im Juli 2016 schickten sie ihren Bericht an die Staatsanwaltschaft München II. Lehmann habe 934.837 Euro an Steuern hinterzogen. Die Staatsanwaltschaft prüfte und stellte einen niedrigeren, allerdings immer noch sechsstelligen Schaden fest. Den zahlte Lehmann, dazu eine Geldauflage. Anfang 2017 wurde das Verfahren eingestellt.

Ein gebrochenes Siegel

So glimpflich kommen nicht alle davon. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs sollen Steuersünder verurteilt werden, wenn sie mehr als 100.000 Euro hinterzogen haben. „Wenn jemand besondere Energie aufwendet, um Steuern zu hinterziehen, wirkt sich das grundsätzlich strafverschärfend aus“, sagt Klaus Bernsmann, Professor für Strafrecht an der Universität Bochum.

Allerdings spiele es eine wichtige Rolle, welche Staatsanwaltschaft das Verfahren führt, die regionalen Unterschiede seien gewaltig. „Es gab Fälle im Ruhrgebiet, in denen wegen deutlich weniger als 500.000 Euro Steuerhinterziehung zu vollstreckende Haftstrafen verhängt wurden“, sagt Bernsmann. „Auf die Person des Beschuldigten sollte es aber nie ankommen.“

Kommt es aber doch, sagt ein Anwalt, der viele Steuersünder vertritt. Wer vermögend genug sei, um sogar einen massiven Steuerschaden auszugleichen, könne entspannt in die Verhandlung mit den Beamten treten.

Und wer obendrein eine hohe Geldauflage zahle, habe weit bessere Aussichten als ein Normalbürger, Staatsanwaltschaft und Gericht zu einer Einstellung des Verfahrens zu bewegen. Hilfreich sei außerdem ein Verteidiger, der den Fall verkompliziert. Fazit des Juristen, der sich selbst zu dieser Kategorie der Rechtsvertreter zählt: „Es gibt eine Zweiklassenjustiz.“

Was geschieht denen, die nicht die teuersten Anwälte an ihrer Seite haben? Ein Apotheker in Aachen erhielt im Mai 2018 wegen Steuerhinterziehung von 240.000 Euro zehn Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, ein Hannoveraner Gastwirt wurde im März 2018 wegen nicht gezahlter Steuern von 300.000 Euro zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Auch Eltern, die doppeltes Kindergeld bezogen, wurden allein dafür in Deutschland schon verurteilt.

Lehmann könnte heute also auf der Anklagebank sitzen. Stattdessen steht er regelmäßig vor einer TV-Kamera von RTL und analysiert Länderspiele der deutschen Nationalelf.

Vieles von dem, was Lehmann verbergen wollte, flog seit 2012 auf. Eine weitere Episode ging gerade noch einmal gut. Bei einer Hausdurchsuchung in seiner Villa am Starnberger See, in der die Familie zu seiner Zeit beim VfB Stuttgart lebte, fanden die Beamten einen Tresor, aber keinen Schlüssel dafür. Die Ermittler entschlossen sich gegen ein gewaltsames Aufbrechen, sie sicherten den Tresor mit mehreren Klebesiegeln.

Als sie später wiederkamen, um ihn in Lehmanns Anwesenheit zu öffnen, waren die Siegel beschädigt. Zur Rede gestellt, zeigte der Torwart auf seine minderjährigen Söhne. Einer von ihnen habe die Siegel gebrochen, erklärte der unschuldige Lehmann. Ob in dem Tresor nun etwas fehlte, was vorher darin lag, fanden die Beamten nie heraus.