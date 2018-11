300 Arbeitsplätze betroffen: NDR Bürohaus nach Asbest-Fund geschlossen

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) muss in seiner Zentrale in Hamburg Lokstedt 300 Arbeitsplätze umsiedeln. Grund dafür ist die Schließung des mehrstöckigen Bürohauses der öffentlich-rechtlichen Anstalt, nachdem in zwei Räumen Blauasbestfasern festgestellt worden sind. Wie lange eine Prüfung des gesamten Gebäudes dauert, ist unklar.