trending: Filter für Räuchermännchen, Fake-Follower auf Instagram, Friedrich Merz und die CDU, “Once upon a Deadpool” und Jim Acosta

Das nachrichtliche Top-Thema in den sozialen Netzwerken war hierzulande am Montag ein Aufreger um das gute alte Räuchermännchen. Der Grund: Der Vorsitzende des Umweltvereins Grüne Liga Westsachsen (dessen Website übrigens so aussieht, als stamme sie noch aus der Geocities-Ära) denkt über Filter für die traditionsreichen Männchen nach. Denn: “Jeder schädliche Stoff, der nicht in die Umwelt kommt, ist gut. Vor allem in geschlossenen Räumen. Das Nachdenken über gesunde Raumluft und über bessere Räuchermänner schadet auch nicht der Tradition im Erzgebirge.” So weit, so unspektakulär. Eigentlich. Dass dennoch ein Social-Media-Aufreger draus wurde, hat zum einen etwas mit Boulevard-Journalismus zu tun, zum anderen mit der beschränkten Auffassungsgabe und Aufmerksamkeitsspanne vieler in den sozialen Netzwerken.

Veröffentlicht hat die Story Tag24, das Boulevard-Portal der Morgenpost Sachsen. Es zitierte den Satz des Umweltschützers, machte in der Headline allerdings “Wegen Feinstaub: Umweltschützer fordert Filter für Rauchermänner” draus. Obwohl im gesamten Text nichts von irgendeiner Forderung zu lesen ist. Natürlich wäre eine solche Forderung ziemlich absurd und albern. Aber wie gesagt: Es gibt sie nicht. Zumindest nicht im Tag24-Artikel mit der daher irrefrührenden Headline.

Auf Facebook, wo von vielen traditionell ohnehin nur Headlines gelesen werden, führte die Irreführung dann zu tausenden empörten Kommentaren wie “Wenn ich so viel scheiß am morgen lese kommt Mir alles hoch….” oder “Der hat offenbar wirklich zu viel Huflattich von den Bahngleisen gefressen, anders kann man sich’s echt nicht mehr erklären” oder “Wus in meinem Haus nabelt, nabelt weiterhin in 14 Toogn und zwar net bloss aus anem Raachermannl. Denen brennt wohl mittlerweile dr Helm oder wie….” 14.000 und 9.100 Interaktionen auf Facebook und Twitter sammelte der Artikel am Montag mit zwei unterschiedlichen URLs ein. Mit korrekter Headline, also ohne das “fordert” wäre sicher nur ein Bruchteil davon zusammen gekommen.