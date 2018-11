Medien-Woche: Die YouTuber-Doku “Lord of the Toys” – rechtes Propagandavehikel oder verdammt guter Dokumentarfilm?

In unserem wöchentlichen Podcast "Die Medien-Woche" sprechen Stefan Winterbauer (MEEDIA) und Christian Meier (WELT) diesmal über die Panikwelle unter deutschen YouTubern, dass ihre Kanälen wegen der EU-Urheberrechtsrefom angeblich bald abgeschaltet würden. Außerdem geht es um die hitzige Debatte zum preisgekrönten YouTuber-Dokumentarfilm "Lord of the Toys" und um den Ärger, den der deutsche Playboy mit einem gepimpten Ennio-Morricone-Interview hat.