Die Briten waren am Mittwoch äußerst begeistert über das Comeback einer Comedyserie. Es geht um “The Inbetweeners“, eine Serie, von der in den Jahren 2008 bis 2010 nur 18 Folgen liefen. Die Popularität der Serie stieg von Staffel 1 bis 3 dennoch rasant an, dem Sender E4 bescherte sie im September 2010 die damals höchste Zuschauerzahl seiner Geschichte: 2,6 Mio. sahen zu. 2011 kam dann ein “Inbetweeners”-Film in die Kinos und wurde in Großbritannien mit umgerechnet 62 Mio. Euro Umsatz zum dritterfolgreichsten Kinofilm des Jahres. “The Inbetweeners 2” setzte 2014 noch 49 Mio. Euro um und war damit die Nummer 4 der Kino-Jahres-Charts. In Deutschland liefen die drei Staffeln der TV-Serie erst im Oktober 2016 zum ersten Mal – beim Mini-Pay-TV-Sender ProSieben Fun. Eine vierte Staffel oder einen weiteren Kinofilm wird es nun zwar nicht geben, aber immerhin eine zwei Stunden lange Reunion-Show zum 10. Geburtstag der Serie. Und diese Nachricht begeisterte die Fans der Serie so sehr, dass ein Artikel der BBC 120.000 Likes und Shares auf Facebook und Twitter generierte.