#trending // Worldwide Man mag es kaum glauben, aber eine Woche nach den Midterm Elections in den USA stehen immer noch nicht alle Wahlergebnisse fest. Weiterhin wird in einigen Bundesstaaten ausgezählt. Am Dienstag wurde nun die Demokratin Krysten Sinema zur Gewinnern der Senatswahl in Arizona ausgerufen. Was insofern interessant ist, weil der entsprechende Posten seit 1995 in den Händen der Republikaner war, zuletzt in denen des Trump-Kritikers Jeff Flake, der nicht wieder zur Wahl angetreten war. Ein Trump-Kritiker der Republikaner wird im Senat also durch eine Trump-Kritikerin der Demokraten ersetzt. Die Mehrheit der Republikaner ist dennoch nicht mehr in Gefahr. Die Wahl von Sinema war am Dienstag das Top-Thema der US-amerikanischen Social-Media-Nutzer – neben der Klage von CNN gegen die Trump-Regierung. npr sammelte heftige 709.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter mit der Sinema-Story ein, CNN 260.000 und die New York Times 248.000. Der Grund für die langwierigen Auszählungen ist übrigens, dass in einigen Staaten sehr viele Menschen per Post wählen. Und eine Stimme wird dann gültig, wenn sie rechtzeitig losgeschickt wurde, nicht, wenn sie rechtzeitig angekommen ist. Verläuft eine Auszählung nun sehr knapp, können einzelne Stimmen entscheiden und es muss viele Tage gewartet werden, bis wirklich alle oder fast alle Briefwahlzettel eingetroffen sind und ein Sieger ausgerufen werden kann.