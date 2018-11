Werbe-Wut wegen TV-Spot beim Spiel BVB-FC Bayern: Sky argumentiert mit “technischem Versehen”

Die Empörung war groß am Samstag kurz vor 20 Uhr beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Fans beider Teams regten sich - auch in den sozialen Netzwerken - über einen Werbespot auf, den Pay-TV-Anbieter Sky mitten in den 90 Minuten während einer Auswechslung zeigte. Ein "technisches Versehen", so Sky. Doch diverse Fans wollen das nicht glauben.