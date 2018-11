Schon 200 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet: iPhone XR-Flop lässt Apple an der Wall Street immer schwerer abstürzen

Es spitzt sich weiter zu: Auch im heutigen Handelsverlauf musste Apple an der Wall Street wieder schwere Verluste verkraften. Nun schon fast 200 Milliarden Dollar an Börsenwert hat der iKonzern binnen gerade einmal einem Monat an der US-Börse verloren. Der Grund für den hemmungslosen Ausverkauf: Die Anzeichen, dass Apple weniger iPhones als erwartet absetzt, verdichten sich weiter. JP Morgan, Longham und Staranalyst Ming-Chi Kuo reduzierten ihre Absatzerwartungen für das iPhone und stuften Apple teilweise herunter.