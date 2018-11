Filmmusik-Legende Ennio Morricone wirft dem deutschen Playboy Interview-Fälschung vor

Von

“Ennio Morricone: ‘Quentin Tarantino kann mich mal'” lautete die Überschrift zur Online-Fassung des Morricone-Interviews, das der in Deutschland bei Burda erscheinende Playboy in seiner Dezember-Ausgabe veröffentlichte. Mittlerweile wurde die Webseite mit den Äußerungen offline gestellt. Die Aussagen darin sind brisant. Der Meister-Komponist lästert ungebremst über US-Regisseur Quentin Tarantino. Für die Musik zu dessen Film “The Hateful Eight” hat Morricone unlängst seinen zweiten Oscar erhalten. Tarantino sei “ein absoluter Chaot. Er redet, ohne zu überlegen, er macht alles auf den letzten Drücker, hat kein Konzept.” So wird der 89-jährige Morricone vom deutschen Playboy zitiert. Tarantino sei ein “Kretin” und klaue nur bei anderen. Er möge dessen Filme nicht, die seien “Trash”.

Auch die Oscar-Verleihungen bekommen in dem Interview ihr Fett weg. Die Verleihung , auf der er seinen zweiten Oscar erhielt, bezeichnet Morricone laut Playboy als “langweilige Veranstaltung”. Er habe „keine Lust mehr, in dieses fürchterliche Amerika zu reisen mit diesen aufgeblasenen Wichtigtuern, diesen Peinlichkeiten wie den Oscars und dem ganzen Firlefanz.“ Starker Tobak, der auch international eifrig zitiert wurde.

Mittlerweile hat Ennio Morricone auf seiner Website allerdings eine Stellungnahme unter der Überschrift “Quentin and I” veröffentlicht, in der er die Aussagen des Interviews von sich weist. Außerdem kündigt er rechtliche Schritte gegen das Magazin an:

It has come to my attention that Playboy Germany has come out with an article in which I have stated extremely negative comments about Tarantino and his films, and the Academy. I have never expressed any negative statements about the Academy, Quentin, or his films — and certainly do not consider his films garbage. I have given a mandate to my lawyer in Italy to take civil and penal action.