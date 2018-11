Horst Seehofer deutet Rückzug als CSU-Chef und Innenminister an – und im Social Web regieren Spott und Schadenfreude

Politischer Paukenschlag am späten Sonntagabend: Horst Seehofer, der in den vergangenen Jahren immer wieder durch einen unberechenbaren Führungsstil auftrat, will als CSU-Chef offenbar bald abtreten, wie übereinstimmend die Süddeutsche Zeitung und die Nachrichtenagentur dpa berichten. Auch ein früher Rückzug vom Amt des Innenministers zeichne sich ab. Spötter in den sozialen Medien haben auf den Schritt offenbar seit einer gefühlten Ewigkeit gewartet, wie die Nutzerreaktionen auf Twitter beweisen.