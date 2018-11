#trending // Worldwide

Die Rippenbrüche einer 85-Jährigen waren neben dem Skandal um Donald Trump und Jim Acosta (siehe #trending vom 8. November und hier) am Donnerstag das Social-Media-Thema der USA. Der Grund: Die 85-Jährige heißt Ruth Bader Ginsburg und ist Richterin am Supreme Court, dem obersten Gericht der USA. Sie war in ihrem Büro gestürzt und brach sich dabei drei Rippen. Sorgen um Bader Ginsburg machen sich die Liberalen, denn sollte die Richterin in den kommenden Jahren sterben, so könnte Donald Trump einen weiteren konservativen Richter installieren und die Mehrheit im Supreme Court auf 6:3 erhöhen. Allerdings überlebte die 85-Jährige bereits Krebs, hatte 2012 schon zwei Rippenbrüche und im gleichen Jahr eine Operation am Herzen. An ihren Schreibtisch kehrte sie jeweils extrem schnell zurück. Mindestens vier Artikel über die Rippenbrüche sprangen dennoch über die Interaktionsrate von 100.000: USA Today erreichte 261.000 Likes & Co., CNBC 258.000, die New York Times 231.000 und CNN 166.000.