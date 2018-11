IVW-News-Top-50: Merkur.de dank Bayernwahl mit neuem Rekord, DuMont lässt Express, Mopo, Stadtanzeiger & Co. nur noch gemeinsam ausweisen

Für die deutschen Online-News-Marken war der Oktober der bisher erfolgreichste Monat des Jahres. Mehr als 1,9 Milliarden Visits verzeichneten die von MEEDIA als multithematischen Nachrichten-Marken klassifizierten Angebote laut IVW - ein Plus von 6,5%. In Sachen Transparenz gibt es in den Zahlen leider aber wieder einen Rückschritt - und der heißt DuMont Newsnet.