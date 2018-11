trending: der US-Wahltag, der UN-Migrationspakt, das New Yorker ARD-Studio, Freddie Mercury und Sean Hannity

#trending // Politik

Auch ohne Wahlergebnisse dürfen die Midterm Elections nicht in #trending fehlen. Schauen wir auf einige der nach Likes und Shares erfolgreichsten Posts, die mit den Wahlen zu tun hatten: Schauspieler Idris Elba, vom People-Magazin zum “Sexiest Man Alive!” gewählt worden, nutzte diese Tatsache für den Aufruf: “I’m honoured & thankful. But what’s even more important is your vote in the midterm elections. Your vote can make a difference!” Über 155.000 Interaktionen gab es dafür auf Facebook. Der texanische Senats-Kandidat der Demokraten, Beto O’Rourke, bedankte sich bei Beyoncé für deren Wahlempfehlung. Hillary Clinton forderte: “Let’s go save our democracy.”

Der amüsanteste Post zum Wahltag kam aber wohl vom Atlantic-Autor McKay Coppins: “My wife and I got back from voting and found our 5yo in tears that she didn’t get to come. So I took her to the polling place and gave her a little patriotic talk about America and democracy. On the way back she told me she thought mom had said we went ‘boating.’” Über 250.000 Likes und Retweets auf Twitter waren das Ergebnis.