“Sie sind ein schrecklicher Mensch”: Neuer Pressekonferenz-Eklat zwischen Trump und CNN-Reporter Acosta

Von

Der Schlagabtausch ist bereits fast zwei Jahre alt. Neun Tage vor seinem Amtsantritt zerpflückte Donald Trump CNN-Reporter Jim Acosta in einer inzwischen legendären Pressekonferenz und schnitt ihm mehrfach mit der Begründung das Wort ab, sein Sender CNN sei der Inbegriff von “Fake News”, Falschmeldungen also.

Man kann sagen, die Arbeitsbeziehung zwischen Trump und Acosta hat sich von diesem Zusammenstoß bis heute nicht erholt. Im Gegenteil: Für das Trump-Lager ist Acosta der Inbegriff der von Journalisten verbreiteten Falschmeldungen, für weite Teile des liberalen Amerikas dagegen so etwas wie ein moderner Held, der sich vom Präsidenten nicht zurechtweisen lässt und vor allem für die Pressefreiheit kämpft.

Entsprechend vorprogrammiert war der nächste Zusammenstoß auf großer Bühne, der sich heute auf Donald Trumps Pressekonferenz mit Journalisten nach den Zwischenwahlen (“Midterms”) abspielte. Gleich zu Beginn lieferte sich Trump mit Acosta nach der einer Frage des CNN-Reporters zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre ein denkwürdiges Wortgefecht.

Trump schnitt Acosta das Wort ab und erklärte: “Das ist genug, legen Sie das Mikrofon weg”. Als Acosta trotzdem weitersprach, holte der US-Präsident gegenüber dem Journalisten aus: “Ich sag Ihnen was. CNN sollte sich dafür schämen, dass es Sie beschäftigt. Sie sind ein schrecklicher Mensch. Sie sind ein ungehobelter, schrecklicher Mensch. Sie sollten nicht für CNN arbeiten”, erklärte Trump und ergänzte nach einer kurzen Pause: “Sie sind grausam. Wie Sie (Pressesprecherin) Sarah Huckabee behandelt haben, ist grausam.”

Damit wollte Acosta die Sache nicht auf sich beruhen lassen und ergriff erneut das Wort, obwohl Trump bereits die nächste Frage eines Journalisten zugelassen hatte. “Setzen Sie sich bitte wieder hin”, blaffte Trump Acosta an und erklärte den CNN-Reporter dann zum “Volksfeind”. “Wenn Sie falsche Nachrichten berichten, was CNN häufig tut, sind Sie ein Volksfeind”, erklärt Trump gegenüber dem CNN-Reporter und wurde dafür in den sozialen Medien scharf kritisiert.

Jim Acosta will go down as an American hero before all this is said and done. This is probably the scariest I’ve seen Trump yet. This is not how an American President treats the press.

Trump has called @Acosta an “enemy of the people.” Told @AprilDRyan to sit down. Scolded @PeterAlexander. And said @Yamiche asked a “racist question.” And we’re still going…

I just want to state this as clearly as possible:

Jim Acosta was asking about the PIPE BOMBS sent to the CNN office

Trump replied, “When you report fake news, you are the enemy of the people.”

Trump is saying he thinks CNN DESERVED TO BE BOMBED.pic.twitter.com/JnlwgKmcFr

— Mikel Jollett (@Mikel_Jollett) November 7, 2018