Google-Anzeigenbuchungen für 1 Milliarde Dollar im Quartal: Wie sich Reiseriese Booking seinen Erfolg erkauft

"Flug nach München", "Hotel am Chiemsee": So funktioniert die Reisebuchung im Jahr 2018 – mit ein paar Schlagworten ist man am Ziel. Beim Kampf um den Kunden müssen die Reiseportalanbieter immer massivere Summen aufwenden, um bei Google gefunden zu werden. Branchenprimus Booking etwa gab im vergangenen Quartal mehr als 1,3 Milliarden Dollar für Performance Marketing-Maßnahmen aus – der Löwenanteil davon landete wenig überraschend bei Google. Das Investment zahlt sich trotzdem aus, wie die jüngste Quartalsbilanz beweist.