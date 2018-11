trending: Hans-Georg Maaßen, Burger King und Kanye West, die Spice Girls und die US-Wahlen

#trending // Worldwide

Heute wird in den USA also gewählt: Die Midterm Elections stehen an und könnte zur Abstimmung über Donald Trump werden. Der hatte zuletzt versucht, mit extremen Werbespots Wähler zu den Republikanern zu holen (siehe auch #trending vom 2. November). Einer der Spots wurde im Endspurt des Wahlkampfes von diversen Sendern nicht mehr gezeigt – u.a. CNN, NBC und sogar Fox News. Auch Facebook sperrte den Spot. Die interaktionsreichste US-Story des Tages war damit perfekt.

Die letzten Hochrechnungen der zahllosen Umfragen und Prognosen zeigen laut FiveThirtyEight, dass der Senat mit großer Wahrscheinlichkeit in den Händen der Republikaner bleibt, das Repräsentantenhaus aber an die Demokraten gehen wird. Sollten Sie vorhaben, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen, sei Ihnen noch einmal dieser Fahrplan für die US-Wahlnacht empfohlen: “How To Watch The Midterms: An Hour-By-Hour Guide“.